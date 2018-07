MÄRKTE-Chemiekonzern Solvay nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Ein operativer Quartalsgewinn über Markterwartungen beschert Solvay den größten Kurssprung seit fast eineinhalb Jahren. Die Aktien des belgischen Chemiekonzerns stiegen am Dienstag um bis zu vier Prozent auf 117,90 Euro.

Das Betriebsergebnis verringerte sich den Angaben zufolge zwar um drei Prozent auf 618 Millionen Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt aber einen Rückgang auf 593 Millionen Euro erwartet. Der Umsatz traf mit 2,6 Milliarden Euro die Markterwartungen punktgenau. Alle Sparten hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Helvea Bank in einem Kommentar. Am besten habe sich das Öl- und Gas-Geschäft entwickelt, das zur Sparte Advanced Formulations zählt.