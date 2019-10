MÄRKTE-Antiviren-Spezialist Sophos mit Rekord-Kurssprung

Frankfurt, 14. Okt (Reuters) - Die geplante Komplett-Übernahme beschert Sophos den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des britischen Anbieters von Antiviren-Software steigen um knapp 38 Prozent auf ein Rekordhoch von 586,8 Pence. Dabei wechselten innerhalb der ersten 30 Handelsminuten bereits mehr als drei Mal so viele Sophos-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Der Finanzinvestor Thoma Bravo bietet 583 Pence je Aktie. Nach der Übernahme soll Sophos den Angaben zufolge von der Börse genommen werden. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles