MÄRKTE-Rekord-Nachfrage bei Anleihe-Emission Spaniens

Frankfurt, 22. Apr (Reuters) - Die Emission zehnjähriger spanischer Anleihen hat am Mittwoch so viel Interesse auf sich gezogen wie noch nie. Das Land nahm bei der Auktion den Angaben zufolge 15 Milliarden Euro ein und bot Investoren eine Rendite von 1,306 Prozent. Die Zeichnungsaufträge hätten allerdings ausgereicht, um Titel im Volumen von 97 Milliarden Euro loszuschlagen, sagte ein Mitarbeiter einer der führenden Konsortialbanken. Noch niemals zuvor war eine einzelne Emission in der Euro-Zone so stark überzeichnet.

Am Dienstag hatte Italien bei der Ausgabe fünf- und 30-jährige Bonds im Volumen von 16 Milliarden Euro verkauft, deren Emission fast zehnfach überzeichnet war. Ebenso wie Spanien handelte es sich um eine syndizierte Auktion. Dabei bieten Staaten Papiere über eine Gruppe von Banken an, um mehr potenzielle Investoren zu erreichen.

Im Gegenzug hätten sowohl Italien als auch Spanien den Käufern einen Aufschlag geboten, sagte Anlagestratege Antoine Bouvet von der ING Bank. Bei beiden Emissionen habe die Rendite etwa zwölf Basispunkte über denen der bereits ausgegebenen Bonds gelegen. “Das ist einer der Gründe, warum wir eine so hohe Nachfrage sehen.”

Richard McGuire, Chef-Zinsstratege der Rabobank, warnte dagegen, hohe Überzeichnungen überzubewerten. Er bezeichnete die Entwicklung auf "Auftragsinflation." Experten zufolge zeichnen einige Anleger bewusst mehr Papiere, als sie eigentlich haben wollen. Damit verringerten sie das Risiko, bei den Auktionen zu wenig Bonds zugeteilt zu bekommen oder gar leer auszugehen. Schließlich müssten sie mit den Notenbanken konkurrieren, die zur Stützung der Konjunktur in großem Stil Schuldtitel aufkaufen.