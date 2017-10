MÄRKTE-Spaniens Börse nach Einheitsdemo im Aufwind

Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - Die nachlassende Furcht vor einem Zerfall Spaniens gibt der dortigen Börse Auftrieb. Der spanische Leitindex stieg am Montag um 1,5 Prozent und der Bankenindex gewann sogar 2,2 Prozent. Spanische Anleihen waren ebenfalls gefragt. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf 1,505 von 1,583 Prozent.

“Die Kontrahenten bleiben in der Sache zwar hart, bemühen sich aber augenscheinlich um Deeskalation”, urteilte Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. “Zudem verschaffen sich die Gegner einer Abspaltung Kataloniens Gehör. Nichtsdestotrotz bleibt das ein Unruheherd.”

Am Wochenende hatten Hunderttausende in Barcelona gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert. Außerdem liegen die Separatisten in Umfragen leicht hinter den Unionisten. Am Freitag hatte sich Katalonien für unabhängig erklärt. Die Zentralregierung in Madrid stellte die Region daraufhin unter Zwangsverwaltung und kündigte Neuwahlen an.

Wegen der Katalonien-Krise senkte die spanische Regierung ihre Wachstumsprognose für 2018 auf 2,3 von 2,6 Prozent. Im abgelaufenen Quartal kühlte sich die Konjunktur zwar etwas ab, mit einem Plus von 0,8 Prozent ist Spanien aber immer noch eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Euro-Zone.