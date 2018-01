MÄRKTE-Rating-Hochstufung gibt spanischen Anleihen Auftrieb

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Das Lob der Ratingagentur Fitch ermuntert Anleger zum Einstieg in spanische Staatsanleihen. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel am Montag auf ein Sechs-Wochen-Tief von 1,392 Prozent. Der Risikoaufschlag zu vergleichbaren Bundespapieren war so niedrig wie seit drei Jahren nicht. Die Hochstufung komme nicht unerwartet, sagte Anlagestratege Sebastian Fellechner von der DZ Bank. “Spanien könnte die Gelegenheit nutzen, um neue zehnjährige Bonds auszugeben.” Fitch hatte die Bonitätsnote des südeuropäischen Landes am Freitag auf “A-” von “BBB+” hochgestuft. Die Experten begründeten ihre Entscheidung mit dem Wirtschaftsaufschwung in Spanien.

Reporter: Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Dhara Ranasinghe; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.