MÄRKTE-Einzelhändler Sports Direct auf Talfahrt - Bilanz verschoben

Frankfurt, 15. Jul (Reuters) - Die verschobene Veröffentlichung der Gesamtjahreszahlen brockt Sports Direct den größten Kursrutsch des Jahres ein. Die Aktien des britischen Sportartikel-Händlers fielen am Montag um zeitweise mehr als zwölf Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief von 230,8 Pence.

Das Unternehmen begründete die Verzögerungen mit Problemen bei der Übernahme des Einzelhändlers House of Fraser. Außerdem warnte es vor möglichen Auswirkungen auf die Geschäftsziele des Gesamtkonzerns. Anleger fragten sich, was dies alles bedeute, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. “Offenbar schwächelt das Kerngeschäft, während die Zukäufe nichts außer höheren Kosten eingebracht haben.” (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)