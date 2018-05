MÄRKTE-US-Kasinos nach Urteil zur Legalisierung von Sportwetten höher

New York/Washington, 14. Mai (Reuters) - Die Aktien von Spielkasinos und Wettbüros in den USA haben am Montag nach dem “Ja” des Obersten Gerichtshofes zu Sportwetten kräftig zugelegt. Die Aktien von Caesars Entertainment und Boyd Gaming stiegen um sieben und beinahe fünf Prozent auf 12,75 und 36,67 Dollar. MGM Resorts legten zeitweise 3,5 Prozent auf 32,90 Dollar zu. Die Aktien von Empire Resorts und Scientific Game stiegen um mehr als zehn Prozent.

Der Supreme Court in Washington hatte zuvor mit der Mehrheit von sechs zu drei Stimmen dem Bundesstaat New Jersey Recht gegeben, der solche Wetten 2014 in seinen Kasinos oder an Pferdrennbahnen erlaubt hatte. Damit wird seit 1992 geltendes Bundesrecht hinfällig, das in den meisten Bundesstaaten Sportwetten verbot.

Das Urteil ist vor allem eine Niederlage für die großen amerikanischen Sportligen. Der Markt für Sportwetten wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Sie könnten künftig in vielen Bundesstaaten und nicht nur in Nevada mit seiner Kasino-Metropole Las Vegas legal sein.

Die Sportwetten-Legalisierung in New Jersey, die der frühere republikanischen Gouverneur Chris Christie vorangetrieben hatte, war von der Football-Liga, von Major League Baseball und der National Basketball Association, der Hockey-Liga und den College Sportverbund infrage gestellt worden. Sie hatten ihren Widerstand mit möglichen Absprachen und Schiebereien begründet. (Reporter: Lawrence Hurley, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)