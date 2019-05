MÄRKTE-KKR-Interesse katapultiert Springer auf Vier-Monats-Hoch

Frankfurt, 30. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf einen Einstieg des US-Finanzinvestors KKR haben die Aktien des Medienkonzerns Axel Springer am Donnerstag beflügelt. Die Papiere legten bis zu 20,8 Prozent auf 54,50 Euro zu. Damit notierten sie so hoch wie seit knapp vier Monaten nicht mehr und steuerten auf ihren besten Börsentag seit der Erstnotiz in 2008 zu.

Der Vorstand und die Großaktionärin Friede Springer sprechen mit der Private-Equity-Gesellschaft über eine strategische Beteiligung. Nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen will KKR allen Aktionären mit Ausnahme von Friede Springer und dem Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner ihre Anteile abkaufen. Axel Springer ist an der Börse 4,9 Milliarden Euro wert. Laut Bloomberg prüft KKR, das Unternehmen nach einer Übernahme von der Börse zu nehmen.

Die Gespräche seien eine positive Überraschung für Springer-Aktionäre und könnte den im Zuge der Medienkrise stark gefallenen Aktienkurs wiederbeleben, sagte ein Händler. Nach Ansicht der Analysten von Liberum sind weitere Übernahmen und Fusionen in der Medienbranche wahrscheinlich. “Es ist spannend, dass ein weiterer Deal ansteht, nachdem Vivendi M7 übernommen hat und Mediaset bei ProSieben eingestiegen ist”, sagte Analyst Harry Read.

Vivendi-Aktien legten am Donnerstag rund ein Prozent zu, Mediaset gewannen 1,5 Prozent. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)