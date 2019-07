MÄRKTE-Bericht über Fortschritte bei Fusion beflügelt T-Mobile-Aktie

Bangalore, 22. Jul (Reuters) - Ein Bericht über Fortschritte bei ihrer geplanten Fusion treibt die Aktien der US-Mobilfunkanbieter Sprint und T-Mobile US an. Die Sprint-Papiere legten am Montag 4,6 Prozent zu, die T-Mobile-US-Titel gewannen 1,3 Prozent. Der Wirtschaftsnachrichten-Sender Fox Business berichtete unter Berufung auf Insider, US-Aufsichtsbehörden hätten ihre Zustimmung zu dem 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss signalisiert.

Zuletzt hatte es geheißen, das US-Justizministerium setze den Firmen die Pistole auf die Brust: Sollten sich beide Parteien nicht bis zum Ende dieser Woche einigen, werde die Behörde eine Klage anstrengen, um die geplante Fusion zu blockieren. Der Deal war zuletzt bei immer mehr US-Bundesstaaten auf Widerstand gestoßen. Insidern zufolge will das Justizministerium nur zustimmen, wenn mehrere Unternehmensteile verkauft werden. Einem früheren Agenturbericht zufolge sollen für mindestens sechs Milliarden Dollar Geschäftsteile an den Satellitenbetreiber Dish abgegeben werden. (Reporterin: Shreyashi Sanyal und Christina Amann Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)