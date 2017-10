MÄRKTE-Anlegern schmeckt Prognose von Restaurantbetreiber SSP

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Ein optimistischer Ausblick gibt den Aktien des auf Flughäfen und Bahnhöfe spezialisierten Restaurant-Betreibers SSP Auftrieb. Die Titel stiegen am Donnerstag in London um bis zu 4,9 Prozent. Das Unternehmen, dass unter anderem Schnell-Restaurants, Cafes und Imbiss-Läden am Frankfurter und Berliner Hauptbahnhof betreibt, stellte für das Gesamtjahr ein Umsatzplus von 11,4 Prozent in Aussicht. Im auslaufenden Quartal liege der Zuwachs wohl bei 14,8 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Rahul B; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles