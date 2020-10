MÄRKTE-S&T reagiert auf Kritik von Leerverkäufer - Aktie macht Boden gut

Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Der im Kleinwertesegment notierte IT-Dienstleister S&T kündigt nach Kritik eines Leerverkäufers einen schnelleren Firmenumbau an. Bei den Aktionären kommt das gut an: Die Aktien legten am Montag bis zu acht Prozent auf 19,03 Euro zu und machten damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder wett.

S&T nehme die Analyse des Leerverkäufers sehr ernst, sagte Unternehmenschef Hannes Niederhauser. Er verwies auf ein Programm, das im Sommer 2019 gestartet worden sei und das auf Kritikpunkte wie die komplexe Organisationsstruktur oder den Kapitaleinsatz eingehe. Dieses Programm zeige erste Erfolge, biete aber noch Raum für Verbesserungen. “Unser Ziel ist es, uns in diesen Bereichen kurzfristig weiter zu verbessern”, sagte er.

Der Bericht des Leerverkäufers enthalte eine Reihe von Angaben, die inhaltlich falsch seien, schrieben die Experten der Investmentbank Hauck & Aufhäuser, welche die Aktien zum Kauf empfehlen. “Damit sagen wir nicht, dass wir die kritische Analyse von der Hand weisen. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass das Management daran arbeiten wird, die Transparenz und die Kontrolle zu verbessern und letztlich sich stärker auf die wachstums- und gewinnträchtigen Bereiche zu konzentrieren.” (Reporterin: Christina Amann; redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)