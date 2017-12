MÄRKTE-Umsatzprognose enttäuscht Stabilus-Anleger - Aktie fällt

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat seine Anleger mit einer zurückhaltenden Umsatzprognose enttäuscht. Die Aktien rutschten am Montag um bis zu 9,8 Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Tief von 68,10 Euro ab und waren einer der größten Verlierer im Kleinwerteindex SDax. Der Konzern steigerte zwar im Geschäftsjahr 2016/17 den Umsatz um fast ein Viertel auf 910 Millionen Euro und den Betriebsgewinn um 41 Prozent auf 138 Millionen Euro. Die Umsatzprognose für 2017/18 in Höhe von 960 Millionen Euro liege aber unter den Erwartungen und führe zu Gewinnmitnahmen, sagte ein Händler. Die Titel des Gasfeder-Spezialisten legten seit Jahresbeginn um fast 50 Prozent zu. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles