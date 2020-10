MÄRKTE-Stabilus-Aktie winkt größter Tagesgewinn seit August

Frankfurt, 12. Okt (Reuters) - Dank ermutigender Geschäftszahlen steuern die Aktien von Stabilus auf den größten Tagesgewinn seit zwei Monaten zu. Die Papiere des Autozulieferers stiegen am Montag um knapp acht Prozent auf 53,55 Euro. Das Unternehmen hatte am Freitag bekannt gegeben, der Umsatz habe mit 822 Millionen Euro und die operative Gewinnmarge mit 11,7 Prozent die eigenen Ziele im Geschäftsjahr 2019/2020 übertroffen.

Die starken Zahlen untermauerten seine positive Einschätzung, lobte Analyst Christian Glowa vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser. Stabilus profitiere vom Trend zum verstärkten Einsatz von Gasdruck-Dämpfern und Elektromotoren, um den Bedien-Komfort in Fahrzeugen und anderen Einsatzbereichen zu erhöhen. Zudem seien die flexiblen Produktionskapazitäten eine gute Basis für überdurchschnittliche Ertragskraft. Glowa bekräftigte seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel auf 58 von 57 Euro an. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)