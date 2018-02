MÄRKTE-Trumps Handelspolitik schiebt US-Stahlwerte an

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Spekulationen auf die Einführung von Zöllen hat am Montag die Aktien einiger Stahlkonzerne in New York in die Höhe getrieben. Die Aktien von US Steel stiegen um rund zwei Prozent, die von AK Steel um 3,5 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, wenn Zölle benötigt würden, um die US-Stahlindustrie nach vorn zu bringen, dann solle es so sein.

Die Aktien von Thyssenkrupp weiteten ihre Verluste aus und verloren knapp ein Prozent. (Reporter: Andrea Lentz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)