MÄRKTE-Gewinnwarnung von Voestalpine drückt Stahlwerte ins Minus

Frankfurt, 17. Jan (Reuters) - Die erneute Prognosesenkung bei Voestalpine hat die Aktien im Stahlsektor am Donnerstag belastet. Im Dax gaben ThyssenKrupp zeitweise mehr als zwei Prozent nach, Salzgitter verloren im MDax in der Spitze 3,2 Prozent. Voestalpine rutschten bis zu 8,3 Prozent auf 25,53 Euro ab. Der österreichische Stahlkonzern begründete die Prognosesenkung unter anderem mit Belastungen durch ein US-Werk und eine Rückstellung in Zusammenhang mit Kartellermittlungen in Deutschland. Das drücke auf die Stimmung im Sektor, sagte ein Händler. Die Analysten der Baader Bank gehen davon aus, dass das laufende Jahr für Voestalpine schwierig bleibt. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

