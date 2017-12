MÄRKTE-Steinhoff-Aktien nach Bilanzkorrektur unter Druck

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Die Aktien des Poco-Mutterkonzerns Steinhoff sind am Donnerstag erneut unter die Räder gekommen. Die Papiere verloren im Nebenwerteindex MDax bis zu vierzehn Prozent auf 0,57 Euro und waren damit größter Verlierer.

Die Nummer zwei im weltweiten Möbelhandel hinter Ikea hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr korrigieren zu müssen. Die Zahlen für 2016 seien nicht mehr zuverlässig. “Das sind erneut schlechte Nachrichten”, sagte ein Händler. Gegen Steinhoff laufen in Deutschland bereits seit zwei Jahren Ermittlungen wegen möglicher Bilanzfälschungen. Wegen der Vorwürfe hatte der Konzern zuletzt die Veröffentlichung von Geschäftszahlen verschoben.

Nach Bekanntwerden möglicher Unregelmäßigkeiten in der Bilanz hatten die Aktien in der vergangenen Woche bereits 85 Prozent eingebüßt, der Börsenwert sank um knapp 13 Milliarden Euro. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)