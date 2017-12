MÄRKTE-Experten - Europäische Firmen profitieren von US-Steuerreform

Frankfurt/London, 21. Dez (Reuters) - Von der größten US-Steuerreform seit drei Jahrzehnten werden Analysten zufolge auch einige europäische Unternehmen profitieren. Besonders zugute kämen die Steuererleichterungen den Firmen, die einen Großteil ihres Umsatzes in den USA machten, so die Investmentbank JP Morgan am Donnerstag. Dazu gehören nach Berechnungen von Thomson Reuters auch deutsche Konzerne wie MTU Aero Engines und Fresenius Medical Care. Die beiden Firmen machen demnach rund 70 Prozent ihrer Erlöse in den Vereinigten Staaten. “Generell kann man davon ausgehen, dass die Steuerreform grundsätzlich positive Auswirkungen für Firmen weltweit haben wird”, sagte Tobias Basse, Aktienmarktstratege bei der Landesbank NordLB.

Laut den Daten von Thomson Reuters erwirtschaften mehr als ein Sechstel aller Firmen im europäischen Index Stoxx600 gut ein Drittel ihrer Umsätze in Nordamerika. Bei 31 Unternehmen stammt mehr als die Hälfte der Erlöse aus der Region. Die am stärksten in den USA engagierten europäischen Firmen kommen aus der britischen Bau- und Rüstungsindustrie: Ashtead, Cobham, Ferguson und MelroseMRON.L>. Auch der Autobauer Fiat Chrysler und der Brillengestell-Hersteller Luxottica aus Italien sowie die französische Werbeagentur Publicis stehen auf der Liste ganz oben.

Ein zentraler Punkt des geplanten Gesetzes ist die Senkung der Unternehmenssteuer auf 21 von 35 Prozent. US-Präsident Donald Trump ist überzeugt, dass dies zu einem noch kräftigeren Wirtschaftswachstum führen wird. Kritiker befürchten jedoch, dass der Schuldenberg der USA weiter steigt und die Schere zwischen Arm und Reich größer wird.

