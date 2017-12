MÄRKTE-Rekord-Kursplus für Handyspiel-Entwickler Stillfront nach Zukauf

Frankfurt, 07. Dez (Reuters) - Die Übernahme des deutschen Rivalen Goodgame beschert Stillfront den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des schwedischen Entwicklers von Handyspielen stiegen in Stockholm um bis zu 37 Prozent auf ein Rekordhoch von 188 Kronen. Dabei wechselten in der ersten Handelsstunde bereits fast vier Mal so viele Stillfront-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der Anbieter von "Age of Lords" kauft Goodgame für 270 Millionen Euro. Der deutsche Entwickler von "Empire - Four Kingdoms" werde den operativen Gewinn des Gesamtkonzerns 2018 voraussichtlich um 25 bis 30 Millionen Euro steigern.