MÄRKTE-Veolia macht Druck bei Suez-Übernahmeversuch

Frankfurt, 02. Sep (Reuters) - Die Aktien des französischen Wasser- und Abfallkonzerns Suez profitieren von Spekulationen auf eine Übernahme durch den Konkurrenten Veolia. Die Papiere kletterten am Mittwoch an der Pariser Börse um 0,8 Prozent auf 14,63 Euro. Die Aktien von Veolia lagen 0,7 Prozent höher bei 19,72 Euro.

Nachdem Veolia mit seinem Interesse bislang auf Granit gebissen hat, bezeichnete Vorstandschef Antoine Frerot die vorgelegte Offerte als "fair". Veolia will dem Energie-Unternehmen Engie dessen Anteil von 29,9 Prozent an Suez für 2,9 Milliarden Euro abkaufen. Frerot betonte, ein feindliches Übernahmeangebot sei nicht auszuschließen, sollte Engie dem Vorhaben nicht zustimmen. Suez lehnt die Avancen bislang ab und will seine Unabhängigkeit wahren.