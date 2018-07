MÄRKTE-Online-Erlöse und Sonderdividende treiben Superdry

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - Starke Umsätze im Onlinehandel und die Aussicht auf eine Sonderdividende haben die Aktien der britischen Modekette Superdry in die Höhe schnellen lassen. Die Titel legten am Donnerstag in der Spitze mehr als 13 Prozent zu. Die Erlöse im Online-Geschäft kletterten im Geschäftjahr 2017/18 um 25,8 Prozent. Superdry, das unter anderem für Kapuzenpullover bekannt ist, kündigte an, 25 Pence pro Aktie als Sonderdividende zu zahlen. (Reporterin: Shashwat Awasthi, Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

