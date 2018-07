MÄRKTE-Schnupftabak-Geschäft gibt Swedish Match Auftrieb

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen hievt Swedish Match auf ein Rekordhoch. Die Aktien des Anbieters von Schnupf- und Kautabak sowie Zigarren stiegen am Donnerstag in Stockholm um bis zu 7,3 Prozent auf 477,30 Kronen. Unter anderem dank einer starken Schnupftabak-Nachfrage stieg das operative Konzernergebnis umgerechnet auf 122 von 105 Millionen Euro. Die Gewinnmarge bei Schnupftabak vergrößerte sich auf 45,8 von 42 Euro. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Helena Soderpalm, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

