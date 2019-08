MÄRKTE-US-Untersuchungen wegen E-Zigaretten belasten Tabakkonzerne

Frankfurt, 22. Aug (Reuters) - Untersuchungen des US-Repräsentantenhauses zu E-Zigaretten macht Anleger nervös. Die Aktien der Tabakkonzerne Altria und Philip Morris fielen im vorbörslichen US-Geschäft um bis zu 0,8 Prozent. In London büßten die Titel von British American Tobacco und Imperial Brands bis zu zwei Prozent ein.

Ein Ausschuss des US-Parlaments verlangt von E-Zigarettenanbietern wie Juul, an dem unter anderem Altria beteiligt ist, Angaben zu Untersuchungen über mögliche Nebenwirkungen und Marketing-Praktiken. Parallel dazu untersucht die US-Seuchenbehörde CDC in 153 Fällen den möglichen Zusammenhang schwerwiegender Lungenerkrankungen mit dem Genuss von E-Zigaretten.