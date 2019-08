MÄRKTE-Spartenverkauf beflügelt Herrenausstatter Tailored Brands

Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - Der Verkauf eines Geschäftsbereichs gibt dem US-Modehändler Tailored Brands Auftrieb. Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street am Montag um gut 16 Prozent. Der Betreiber der Modekette “Men’s Warehouse” will seine Sparte für Berufsbekleidung für 62 Millionen Dollar in bar verkaufen. Für das laufende Quartal peil das Unternehmen einen Umsatz von 787 bis 789 Millionen Dollar und einen Gewinn von 0,78 bis 0,80 Dollar je Aktie an.

