MÄRKTE-Rekord-Kurssturz bei Internet-Anbieter TalkTalk

Frankfurt, 15. Nov (Reuters) - Ein pessimistischer Ausblick hat TalkTalk den größten Kurssturz der Firmengeschichte eingebrockt. Die Aktien des britischen Internet-Anbieters fielen am Mittwoch um knapp 18 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn am unteren Ende der angepeilten Spanne von umgerechnet 301 bis 334 Millionen Euro. Grund hierfür seien die gestiegene Investitionen, um Kunden in gewinnträchtigere Angebote zu locken. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Paul Sandle; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles