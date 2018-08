MÄRKTE-Target zielt auf höheren Gewinn - Aktie auf Rekordkurs

New York/Frankfurt, 22. Aug (Reuters) - Ein optimistischer Ausblick des amerikanischen Discount-Einzelhändlers Target hat Anleger am Mittwoch angelockt. Die Aktien schossen vorbörslich um 5,7 Prozent nach oben und steuerten auf ein Rekordhoch zu. Im zweiten Quartal übertraf Target mit seinem Gewinn die Erwartungen, nachdem der Konzern im Vierteljahr zuvor noch enttäuscht hatte. Beim Umsatz schlug sich Target mit einem Plus von 4,9 Prozent auf vergleichbarer Basis das siebte Quartal in Folge besser als gedacht. Das Management blickt nun zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Es hob die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 5,30 bis 5,50 Dollar von zuvor 5,15 bis 5,45 Dollar an.

Seit Jahresbeginn haben Target-Aktien rund 28 Prozent zugelegt.