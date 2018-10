MÄRKTE-Schwaches Jaguar/Land Rover-Geschäft drückt Mutter Tata

Frankfurt, 09. Okt (Reuters) - Ein Absatzrückgang der britischen Tochter Jaguar/Land Rover brockt dem indischen Autobauer Tata Motors den größten Kurssturz seit sechs Jahren ein. Die Aktien fielen am Dienstag zeitweise um knapp 20 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Tief von 170,30 Rupien. Dabei wechselten bis kurz vor Handelsschluss in Mumbai rund zehn Mal so viele Tata-Titel den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Jaguar/Land Rover hatte am Montag nach Börsenschluss in Indien mitgeteilt, der Absatz sei im September um insgesamt gut zwölf Prozent zurückgegangen. In China belaufe sich das Minus auf knapp 50 Prozent. Vor diesem Hintergrund will der Sport- und Geländewagen-Hersteller sein britisches Werk Solihull im Laufe des Monats für zwei Wochen dichtmachen. Das schwächelnde China-Geschäft werde Jaguar/Land Rover im laufenden Quartal einen Verlust von umgerechnet etwa 151 Millionen Euro einbrocken, prognostizierten die Analysten der US-Bank Morgan Stanley.