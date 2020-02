MÄRKTE-Teamviewer-Anleger machen nach Zahlen Kasse

Frankfurt, 10. Feb (Reuters) - Ein Umsatz- und Gewinnsprung gibt Teamviewer nur kurz Auftrieb. Die Aktien der Softwarefirma verloren am Montag nach Eröffnungsgewinnen 7,4 Prozent. Das ist der größte Kursrutsch seit fast fünf Monaten. Damit notierten sie aber immer noch etwa 16 Prozent über dem Ausgabepreis vom vergangenen September.

Ein Börsianer bezeichnete die vorgelegten Zahlen als durchwachsen. Der Umsatzausblick für 2020 sei etwas vorsichtig. "Alles in allem kein Grund, sich um die Aktie zu reißen." Teamviewer peilt für das laufende Jahr Erlöse von 420 bis 430 Millionen Euro an. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser.