MÄRKTE-Geplante Aufspaltung von TechnipFMC kommt bei Anlegern an

Düsseldorf, 27. Aug (Reuters) - Der französisch-amerikanische Ölindustrie-Dienstleister TechnipFMC hat mit seinen Plänen zur Konzernaufspaltung bei den Anlegern gepunktet. Die in Paris notierten Aktien legten um 4,6 Prozent auf 22,02 Euro zu. Der Konzern hatte am Montag angekündigt, das Ingenieurs- und Baugeschäft in eine Gesellschaft abzuspalten, die dann in Paris börsennotiert sein soll.

Experten von Credit Suisse bemängelten, dass die neue Firma nur in Frankreich gelistet sein soll. Das werde kaum US-Investoren anlocken. Dagegen rechnen Analysten von Berenberg damit, dass sich der Unternehmenswert erhöht: “Angesichts der geringen Synergien zwischen den beiden Unternehmen scheint die Abspaltung stichhaltig zu sein”, hieß es.

