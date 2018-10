MÄRKTE-Anleger machten bei Technologie- und Internetwerten Kasse

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Deutsche Technologiewerte sind am Montag bei den Anlegern in Ungnade gefallen. “Die Investoren sind einfach verunsichert und machen lieber Kasse”, sagte ein Händler. Im Dax erwischte es besonders die Papiere des Neulings Wirecard, die am Nachmittag ihre Talfahrt beschleunigten und um 14,3 Prozent auf ein Acht-Wochen-Tief von 162 Euro abstürzten. Damit schmolz das bisherige Jahresplus auf “nur noch” etwa 75 Prozent. Ebenfalls zu den Schlusslichtern im Dax zählten Infineon. Die Papiere des Chipherstellers fielen um 2,6 Prozent.

Die Aktien von Internetfirmen wie Delivery Hero und Zalando im MDax büßten knapp zehn beziehungsweise fünf Prozent ein. Im SDax kamen die Titel der österreichischen IT-Firma S&T unter die Räder und brachen um über elf Prozent ein. "Alles, was mit dem Netz zu tun hat, fliegt heute raus", sagte ein Händler. So zählten im SDax auch die Papiere der Shop Apotheke mit einem Abschlag von bis zu 9,7 Prozent zu den Verlierern.