MÄRKTE-Starke Firmenbilanzen geben Technologiewerten Auftrieb

Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - Sprudelnde Firmengewinne ermuntern Anleger zum Einstieg in europäische Technologiewerte. Der Branchenindex stieg am Mittwoch um bis zu 2,8 Prozent. Spitzenreiter war hier ASML mit einem Kursplus von zeitweise knapp sieben Prozent. Der Chip-Ausrüster steigerte seinen Gewinn überraschend stark auf 680 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund gewannen Halbleiter-Hersteller wie AMS, STMicro und Infineon bis zu 4,6 Prozent.

Zur positiven Branchenstimmung trug Börsianern zufolge auch das überraschend starke Kundenwachstum der US-Onlinevideothek Netflix bei. Deren in Frankfurt notierte Titel gewannen 12,5 Prozent. Darüber hinaus hatte der US-Technologieindex Nasdaq am Dienstag knapp drei Prozent im Plus geschlossen.