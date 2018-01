MÄRKTE-Tel Aviver Börsenbetreiber plant für 2019 eigenen Börsengang

Tel Aviv, 15. Jan (Reuters) - Der Tel Aviver Börsenbetreiber Tase will selbst an die Börse gehen. Die Tel Aviv Stock Exchange plane eine Platzierung irgendwann im nächsten Jahr, sagte Vorstandschef Ittai Ben-Zeev der Nachrichtenagentur Reuters am Montag am Rande einer Veranstaltung. Der Konzern habe angeboten, den Geschäfts- und Investmentbanken ihre Tase-Anteile für eine Gesamtbewertung von 150 Millionen Dollar abzukaufen. Zudem verhandele der von einer Stiftung in ein Unternehmen umgewandelte Börsenbetreiber mit Rivalen in anderen Ländern über eine strategische Partnerschaft. Dabei könne es auch um Beteiligungen an Tase gehen. (Reporter: Tova Cohen, Steven Scheer, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

