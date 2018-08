MÄRKTE-Strengere Regulierung trifft Chinas Online-Spiele-Entwickler

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Aktien von Online-Spieleentwicklern sind am Mittwoch in Asien unter Druck geraten. Hintergrund ist ein Verbot eines neuen Computer-Spiels der Firma Tencent.

Chinesische Aufsichtsbehörden stoppten den Verkauf des Spieles mit dem Namen “Monster Hunter: World”. Laut Analysten bedeutet das für die gesamte Branche einen herben Rückschlag. Nach einer Neuaufstellung der Medienaufsichtsbehörde warteten etliche Entwickler bereits seit Monaten auf Genehmigungen.

Aktien von Tencent brachen an der Börse in Hongkong um 3,3 Prozent ein, Titel des Mitbewerbers Giant Network fielen um 3,5 Prozent.