MÄRKTE-Basketball-Fans in China fordern Geld zurück - Tencent im Minus

Peking, 09. Okt (Reuters) - Basketball-Fans in China fordern im Streit um Meinungsfreiheit ihr Geld vom chinesischen Online-Konzern Tencent zurück und setzen damit die Aktie unter Druck. Die Papiere gaben am Mittwoch bis zu 1,7 Prozent nach und fielen auf den niedrigsten Stand seit Ende August. Tencent verfügt über die Streaming-Rechte für Spiele der US-Basketballliga NBA in China, die sich in der Volksrepublik großer Beliebtheit erfreuen.

Am Wochenende hatte der Teammanager der Houston Rockets, Daryl Morey, über Twitter die Demonstranten in Hongkong unterstützt - was in China auf scharfe Kritik stieß. Tencent stoppte zunächst die Ausstrahlung von Rockets-Spielen und später auch die Übertragung aller Vorbereitungsspiele der NBA. Liga-Chef Adam Silver hatte sich hinter Morey und die “Freiheit der politischen Meinungsäußerung” gestellt. Der chinesische Online-Gigant bot seinen Kunden an, die Beiträge zurückzuerstatten.

Die Houston Rockets sind das beliebteste Basketball-Team in China, weil dort früher der fast 2,30 Meter große chinesische Spieler Yao Ming aktiv war. Tencent hatte sich im Juli die NBA-Rechte bis zur Saison 2024/25 gesichert. Berichten zufolge ist das Geschäft etwa 1,5 Milliarden Dollar wert. Bei der vergangenen Saison schauten fast 500 Millionen Menschen über die Tencent-Plattform zu.