MÄRKTE-Aussicht auf grünes Licht für Fusion schiebt Tesco und Booker an

Frankfurt, 14. Nov (Reuters) - Die Aussicht auf eine Genehmigung des Zusammenschlusses von Tesco und Booker verleiht den Aktien der britischen Einzel- und Großhändler Flügel. Tesco setzten sich am Dienstag mit einem Kursplus von 5,6 Prozent auf 187 Pence an die Spitze im Londoner Auswahlindex “Footsie”. Der Kurs von Booker zog um 5,8 Prozent auf 210 Pence an.

Die britische Kartellbehörde CMA erklärte nach einer vertieften Prüfung, dass die Übernahme von Booker durch Tesco voraussichtlich keine wettbewerbsschädlichen Auswirkungen habe. Es seien keine steigenden Preise zu befürchten. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

Tesco ist der größte britischen Einzelhändler und will sich mit der umgerechnet gut vier Milliarden Euro schweren Übernahme von Booker gegen die Konkurrenz von Aldi und Lidl stärken. Booker ist der größte Großhändler im Königreich und beliefert auch Cafes, Restaurants und Pubs.