MÄRKTE-Umbau bei Tesco kommt voran - Aktien im Plus

Frankfurt, 10. Apr (Reuters) - Die britische Handelskette Tesco sieht sich im 100. Jahr ihres Bestehens wieder auf Kurs. Konzernchef Dave Lewis sagte am Mittwoch, die Ziele seien überwiegend erreicht oder in Reichweite. “Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diesen Weg 2019/20 abschließen werden.” An der Börse kam das gut an: Mit einem Kursplus von gut einem Prozent gehörten die Papiere zu den größten Gewinnern an der Londoner Börse.

Im abgelaufenen Jahr schnellte der Betriebsgewinn um ein Drittel nach oben, der Umsatz stieg um 11,5 Prozent auf 56,9 Milliarden Pfund. Das Unternehmen habe auch von den günstigen Marktbedingungen profitiert - einer leicht steigenden Inflation und gleichzeitig Reallohnzuwächsen, welche es den Verbrauchern erlaubten, etwas mehr für Lebensmittel auszugeben, sagte Neil Wilson, Chefanalyst beim Onlinehändler Markets.com. "Es ist offensichtlich, dass Dave Lewis' Umbauplan sich auszahlt", fügte David Madden an, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.