MÄRKTE-Möglicher Anteilsverkauf treibt Supermarktkette Tesco

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf Milliardeneinnahmen aus dem Verkauf des Asien-Geschäfts ermuntert Anleger zum Einstieg bei Tesco. Die Aktien der britischen Supermarktkette stiegen am Montag um bis zu 5,9 Prozent auf ein Sieben-Wochen-Hoch von 246 Pence. In ihrem Windschatten gewannen die Titel von Konkurrenten Sainsbury oder Morrisons bis zu zwei Prozent.

Tesco prüft nach Angaben vom Wochenende einen Verkauf seines Thailand- und Malaysia-Geschäfts, da es Interessenten gebe. Es steuert etwa acht Prozent des Umsatzes und zehn Prozent des Gewinns zur Konzernbilanz bei. Die Analysten des Vermögensverwalters Alliance Bernstein taxieren den Wert dieser Sparten auf umgerechnet bis zu 86 Milliarden Euro.

Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies hob sein Kursziel für Tesco auf 310 von 285 Pence an. Der Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf des Asien-Geschäfts werde voraussichtlich an die Aktionäre ausgeschüttet.