MÄRKTE-Tesla überholen GM beim Börsenwert - Aktie steigt um 11 vH

New York, 02. Aug (Reuters) - Trotz eines Rekordverlustes von 718 Millionen Dollar haben die Anleger in New York am Donnerstag auf den Erfolg von Tesla gewettet. Die Aktien des Elektroautopioniers stiegen um elf Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 333,99 Dollar. Damit erreichte Tesla einen Börsenwert von über 56 Milliarden Dollar, was das Unternehmen zum wertvollsten börsennotierten US-Autobauer macht. GM und Ford kommen auf eine Marktkapitalisierung von rund 52 und 40 Milliarden Dollar.

Zugleich wetten bei keiner Aktie so viele Anleger auf Kursverluste wie bei Tesla. Der Kursanstieg am Donnerstag könnte diesen Investoren teuer zu stehen kommen. Die Verluste könnten laut Experten eine Milliarde Dollar überschreiten.

Das Unternehmen von Elon Musk will die Produktion seines Models 3 - dem Hoffnungsträger - hochschrauben. Musk versicherte den Analysten in einer Telefonkonferenz zudem, Tesla werde kein frisches Kapital aufnehmen müssen. Die Anlagekosten blieben im laufenden Jahr leicht unter 2,5 Milliarden Dollar. Das lag sogar etwas unter den Schätzungen der Analysten. Doch für die Analysten hätten die mehrfachen Entschuldigungen für frühere Aussagen im Fokus gestanden, hieß es in New York. Bei frühren Telefonkonferenzen hatte Musk Analysten beschimpft oder ihre Fragen nicht beantwortet. (Reporter: Savio D’Souza, Jasmine I S und Vibhuti Sharma in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)