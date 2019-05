MÄRKTE-Tesla im Aufwind - Musk stellt Rekordabsatz in Aussicht

Bangalore, 23. Mai (Reuters) - In der Aussicht auf einen Rekordabsatz im zweiten Quartal haben sich Anleger mit Aktien von Tesla eingedeckt. Die Titel kletterten am Donnerstag zeitweise um 3,5 Prozent auf 199,47 Dollar. Wie Tesla-Chef Elon Musk in einer internen Mail schrieb, ist der Elektroautobauer auf bestem Weg, im laufenden Quartal so viele Autos zu verkaufen wie noch nie. Den bisherigen Rekord mit 90.700 ausgelieferten Fahrzeugen erreichte Tesla im letzten Quartal des vergangenen Jahres. Es war das erste Mal seit sechs Tagen, dass die Titel wieder Kursgewinne verzeichneten. (Reporter: Vibhuti Sharma, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

