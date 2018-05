MÄRKTE-Tesla-Chef zeigt nach verpatztem Analystengespräch Reue

Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk zeigt sich nach dem Eklat um seinen patzigen Ton gegenüber Analysten reumütig. Musk bezeichnete sein Verhalten am Freitag auf Twitter als “dumm”. Die Aktien des Elektrobauers gingen auf leichten Erholungskurs, nachdem sie am Donnerstag zeitweise um acht Prozent abgestürzt waren.

In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen hatte er Fragen zum Finanzbedarf des notorisch defizitären Elektroautobauers abgebügelt. Analysten, die Tesla über Bestellungen des neuen Model 3 auf den Zahn fühlen oder genaues zum Kapitalbedarf erfahren wollte, schnauzte Musk an: “Diese Fragen sind so trocken. Die machen mich fertig.”

Am Freitag twitterte er, er hätte die Fragen direkt beantworten sollen. "Es war dumm von mir, sie zu ignorieren." Die Aktien von Tesla lagen bis zu 1,7 Prozent im Plus.