MÄRKTE-Tesla-Aktien nach Kehrtwende Musks in Deutschland unter Druck

Frankfurt, 27. Aug (Reuters) - Die Rücknahme der Pläne für einen Börsenrückzug von Tesla durch Konzernchef Elon Musk hat am Montag die in Deutschland notierten Aktien unter Druck gebracht. Die an der Börse Tradegate gelisteten Titel rutschten zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 262,95 Euro ab.

Musk hatte am Wochenende seine vor rund zwei Wochen verkündeten Pläne für einen Rückzug Teslas von der Börse wieder zurückgenommen. Zahlreiche Anteilseigner hätten ihm von einem Börsenabschied abgeraten, erklärte der Firmengründer, der selbst 20 Prozent an Tesla hält. Musk hatte am 7. August mit den über seinen privaten Twitter-Account veröffentlichten Plänen, Tesla zu einem Preis von 420 Dollar je Anteilsschein vom Aktienmarkt zu nehmen, bei Investoren und Analysten für großen Wirbel gesorgt.