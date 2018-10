MÄRKTE-Grünes Licht für Tesla-SEC-Vergleich - Aktie steigt

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Nach der richterlichen Genehmigung des Vergleichs zwischen der US-Börsenaufsicht, Tesla-Chef Elon Musk und dem E-Autobauer haben die Anleger am Dienstag bei den zuletzt arg gebeutelten Aktien des Konzerns zugegriffen. Der Kurs stieg um 5,5 Prozent auf 273,88 Dollar. Musk zahlt demnach eine Geldbuße von 20 Millionen Dollar. Teil des Vergleichs ist auch, dass Musk für drei Jahre das Amt des Chairman abgibt - eine dem deutschen Aufsichtsratschef vergleichbare Position. Vorstandschef darf er dagegen bleiben. In dem Vergleich räumten weder Musk noch Tesla Fehlverhalten ein. Bei dem Streit ging es um Twitter-Nachrichten Musks, die Anfang August den Aktienkurs bewegt hatten. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

