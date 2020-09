MÄRKTE-E-Auto-Pionier Tesla wird doch nicht in S&P-500-Index aufgenommen

New York, 04. Sep (Reuters) - Die Aktien des E-Auto-Pioniers Tesla werden doch nicht in den S&P-500-Index aufgenommen. Das teilte S&P Dow Jones Indices mit. In den Index einziehen dürften indes Etsy, Catalent und Teradyne mit Wirkung zum 21. September. Tesla hatte vor kurzem die Voraussetzungen für eine Aufnahme in das Marktbarometer eigentlich erfüllt. Das Unternehmen schrieb vier Quartale in Folge Gewinn. Tesla-Aktien gaben nach der Entscheidung im nachbörslichen Handel sechs Prozent nach. (zusammengestellt vom Marktteam in Berlin und Frankfurt)