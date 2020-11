MÄRKTE-Tesla-Aktie fährt anderen US-Werten bei Handelsumsatz davon

Frankfurt, 25. Nov (Reuters) - Der geplante Einzug von Tesla in den US-Leitindex S&P 500 elektrisiert Anleger. Die Aktien des Elektroauto-Pioniers bauten ihrem Vorsprung als meist gehandelter Wert an der Wall Street seither noch aus. Die Ankündigung setze viele Fondsmanager unter Druck zusätzliche Tesla-Anteile zu kaufen, sagte Sahak Manuelian, Chef-Händler des Brokerhauses Wedbush. Aber auch viele Privatanleger greifen zu.

Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge wechselten in den vergangenen Tagen im Schnitt Tesla-Titel im Volumen von rund 26 Milliarden Dollar den Besitzer. Das sind fast acht Prozent aller an der Wall Street gehandelten Papiere und mehr als mit Aktien von Amazon und Apple zusammengenommen.

Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs von Tesla fast versiebenfacht. Am Mittwoch markierte er bei 572,50 Dollar den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 541 Milliarden Dollar ist das Unternehmen an der Börse rund fünf Mal so viel Wert wie Volkswagen.