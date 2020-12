MÄRKTE-Einzug in S&P 500 bringt Tesla-Aktie Umsatzschub

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Der bevorstehende Einzug von Tesla in den US-Index S&P 500 verspricht einen kräftigen Anstieg der Handelsumsätze mit den Aktien des Elektroauto-Bauers. Dem Index-Anbieter S&P Dow Jones Indices zufolge müssen Fonds, die den S&P 500-Index 1:1 abbilden, bis zum Handelsschluss am Freitag Tesla-Papiere im Volumen von 80 Milliarden Dollar kaufen, um das Unternehmen gemäß seiner Gewichtung in ihren Depots zu haben. Gleichzeitig müssten diese Fonds in großem Umfang Titel der anderen Index-Mitglieder verkaufen, um Platz im Portfolio zu schaffen, sagte Ivan Cajic, Chef-Indexanalyst des Brokerhauses Virtu ITG.

Die Manager von Fonds, die ihre Performance an der Kursentwicklung im Vergleich zum S&P 500 messen, müssen sich ebenfalls entscheiden, ob sie bei Tesla einsteigen. Viele von ihnen scheuen bislang ein Engagement. Ihnen bereiten verfehlte Produktionsziele und Skandale des Gründers Elon Musk Kopfschmerzen.

Der Kurs von Tesla hat sich seit Jahresbeginn fast verachtfacht. Mit etwa 623 Milliarden Dollar ist der Autobauer das sechstwertvollste börsennotierte US-Unternehmen und höher bewertet als die Konkurrenten BMW, Daimler, General Motors (GM), Toyota und Volkswagen zusammengerechnet. Allein seit der Ankündigung des Einzugs in den S&P 500 im November gewannen Tesla-Titel rund 60 Prozent.

Sie sind außerdem die am häufigsten gehandelten Aktien an der US-Börse. Im Schnitt wechseln täglich Papiere im Volumen von 18 Milliarden Dollar den Besitzer. Die Titel des iPhone-Herstellers Apple, der eine gut drei Mal so hohe Marktkapitalisierung wie Tesla aufweist, folgen mit 14 Milliarden Dollar mit deutlichem Abstand auf Platz zwei. (Reporter: Noel Randewich und Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)