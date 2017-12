WDHLG-MÄRKTE-Zusammenschluss von Thales und Gemalto kommt bei Anlegern an

(berichtigt Tippfehler in Überschrift)

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Anleger feiern den Zusammenschluss von Thales und Gemalto. An der Börse in Paris kletterten Thales-Titel am Montag um 9,6 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 94,60 Euro. Gemalto-Aktien legten in Amsterdam 6,7 Prozent auf 49,95 Euro zu, das war der höchste Stand seit Mitte Juli. “Der Deal kommt bei allen involvierten Parteien super an”, erklärten die Analysten von Kepler Cheuvreux. Die Übernahme des Chipkarten-Hersteller Gemalto passe in die Strategie des französischen Rüstungskonzerns. Zudem profitiere der französische Staat, da es voraussichtlich keine Stellenstreichungen gebe. Auch die Experten der Investmentbank Bryan Garnier hoben den Daumen. “Die beiden Firmen haben die selbe DNA.” Das Angebot von Thales sei gut genug, um die restlichen Gemalto-Aktionäre zu überzeugen.

Thales stach mit seinem 4,8 Milliarden Euro schweren Angebot den IT-Dienstleister Atos aus, der ebenfalls im Rennen war um Gemalto. Die in Frankreich notierten Atos-Aktien fielen um bis zu 2,6 Prozent auf 125,20 Euro.

Durch den Zusammenschluss von Thales und Gemalto entsteht ein globaler Anbieter von Cyber-Sicherheit mit einem Umsatz von jährlich rund 3,5 Milliarden Euro. Thales will zusätzlich auch 800 Millionen Euro an Schulden von Gemalto übernehmen. Gemalto stellt unter anderem Chip- und Magnetstreifenkarten wie SIM-Karten für Handys, Kreditkarten sowie Gesundheitskarten her.