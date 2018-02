MÄRKTE-Thomson Reuters vorbörslich auf Zwei-Jahres-Tief

Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Die in den USA notierten Aktien von Thomson Reuters sind am Dienstag vorbörslich um zehn Prozent gefallen. Die Papiere waren mit 36 Dollar so billig wie zuletzt vor zwei Jahren. Dem Informationskonzern zufolge wurde Firmenchef Jim Smith am Montag in ein Krankenhaus eingewiesen. Er bleibe dort vorerst unter Beobachtung. Seine Aufgaben übernehme während Smiths Abwesenheit Finanzchef Stephane Bello.

