MÄRKTE-Turkish Airlines mit größtem Kursrutsch seit fünf Monaten

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Mit Verkäufen reagieren Anleger auf die Quartalsergebnisse von Turkish Airlines. Die Aktien der türkischen Fluggesellschaft fielen am Dienstag in Istanbul um bis zu 8,2 Prozent - so stark wie zuletzt vor fünf Monaten. Der operative Gewinn von umgerechnet 306 Millionen Euro liege zwölf Prozent unter ihren Erwartungen, schrieben die Analysten der Bank Morgan Stanley. Grund seien überraschend hohe Kosten.

Die Papiere von Pegasus stiegen dagegen um 1,5 Prozent. Die Geschäftszahlen des Turkish-Airlines-Lokalrivalen lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieben die Experten des Brokerhauses Yatirim Finansman. Pegasus machte nach einem Verlust im vorangegangenen Jahr 2017 einen Reingewinn von umgerechnet 107 Millionen Euro.