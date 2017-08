MÄRKTE 9-Aufspaltungsspekulationen treiben Thyssen-Aktien

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Spekulationen auf eine Aufspaltung von ThyssenKrupp haben die Aktien des Konzerns am Mittwoch kurzzeitig in die Höhe getrieben. Die Papiere zogen um bis zu drei Prozent auf ein Zwei-Wochenhoch von 26,31 Euro an, fielen anschließend aber wieder leicht ins Minus zurück. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg", wonach Thyssen strategische Alternativen zu einer Fusion mit dem indischen Stahlkonzern Tata sucht. Das Stahlgeschäft in Europa könnte möglicherweise weitergeführt werden und der Rest weitgehend abgespalten, berichtete die Agentur unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bei Thyssen war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

"Wenn es wirklich dazu kommt, könnte das spannend werden", sagte ein Händler. Der Kurssprung der Thyssen-Aktie sei aber vor allem von Algo-Tradern mit ihren automatisierten Computerprogrammen getrieben gewesen. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass das Plus schnell wieder zusammengeschmolzen sei. Thyssenkrupp verhandelt bereits seit dem vergangenen Jahr mit Tata über einen Zusammenschluss der Stahlgeschäfte. Zusammen würden die Unternehmen den zweitgrößten europäischen Stahlkocher nach ArcelorMittal schmieden.