KORRIGIERT-MÄRKTE-Spekulation um Aufzugssparte beflügelt Thyssenkrupp

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - In der Hoffnung auf Milliardeneinnahmen aus einem raschen Verkauf der Aufzugssparte steigen Anleger bei Thyssenkrupp ein. Die Aktien des Industriekonzerns drehten am Mittwochmittag ins Plus und stiegen um bis zu 3,9 Prozent auf 12,08 Euro.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Thyssen Offerten für die Aufzugssparte sowie den Bereich Components erhalten. Mitglieder des Aufsichtsrats machten Druck auf Firmenchef Guido Kerkhoff, den Industriekonzern umzubauen. Mehrere Mitglieder des Gremiums hätten auch dessen Ablösung diskutiert. "Das ist insgesamt nichts Neues, aber dennoch positiv", sagte ein Händler. Eine Thyssenkrupp-Sprecherin wollte die Meldung nicht kommentieren.