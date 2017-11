MÄRKTE-Fusionsfantasie hievt "Time"-Verleger auf Sieben-Monats-Hoch

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Spekulationen auf eine Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit dem Rivalen Meredith Corp haben am Donnerstag an der Wall Street dem Verlagshaus Time kräftig Schwung gegeben. Die Aktien des Herausgebers des gleichnamigen Magazins schnellten in den ersten Handelsminuten um rund 30 Prozent auf 16,55 Dollar in die Höhe. Das war der höchste Stand seit April dieses Jahres, als ein erster Fusionsanlauf gescheitert war.

Die "New York Times" hatte unter Berufung auf Insider berichtet, die Milliardärsbrüder Charles und David Koch würden einen möglichen Deal mit einer Investition von über 500 Millionen Dollar unterstützen. Die Verlage verhandelten schon seit einigen Tagen. Meredith prüfe die jüngsten Finanzdaten von Time. Eine Fusion sei noch nicht in trockenen Tüchern, man hoffe auf eine Einigung kurz nach dem Thanksgiving-Feiertag nächste Woche, hieß es in dem Zeitungsbericht.[nyti.ms/2jtX3LG]

Im April hatte der Time-Verlag Gespräche mit potenziellen Käufern beendet. Seinerzeit war von einer Preisforderung des Verlags von über 20 Dollar je Aktie die Rede. Eine von Meredith vorgelegte Offerte hatte offenbar darunter gelegen. Meredith gibt Magazine wie “Better Homes & Gardens” und “Family Circle” heraus. Time verlegt auch unter anderem das Magazin “People”.

Time wird seit längerem als Übernahmekandidat gehandelt. Der Verlag kämpft mit rückläufigen Auflagen seiner Magazine und der harten Konkurrenz durch das Internet. (Reporter: Andrea Lentz, unter Mitarbeit von Bhanu Pratap in Bangalore; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)